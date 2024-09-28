إذاعة جيش الاحتلال: الهجوم قرب مطار بيروت استهدف شخصية أخرى من حزب الله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 07:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن إذاعة جيش الاحتلال قال إن الهجوم قرب مطار بيروت استهدف شخصية أخرى من حزب الله لكن برتبة أدنى.

وتابعت القناة أن رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية يقول إن عمليات مطار بيروت تجري كالمعتاد.

مشيرة إلى أن رويترز قالت إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة على بعد 500 متر من مبنى مطار بيروت.

وأفادت القناة بأن وزير الخارجية الأردني قال :"نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية لعدوانها على لبنان والذي تشنه من دون أي رادع قانوني أو إنساني".

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت"