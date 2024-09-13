صادر له قرار إزالة.. حقيقة هدم أجزاء منزل مواطن بأسيوط دون وجه حق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 03:32 مساءً -

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن الزعم بصورة غير دقيقة بقيام رجال الشرطة بهدم أجزاء من منزل أحد الأشخاص بأسيوط.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى صدور قرار من الجهات المختصة بأسيوط بإزالة منزلين ملك شخصين أحدهما "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" بسبب تعديهما على أراضى زراعية والبناء عليها "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.. وبتاريخ 5 الجارى قامت الجهات المختصة (يرافقها قوة من مركز شرطة منفلوط لتأمينها) بتنفيذ قرار الإزالة المشار إليه جزئياً نظراً لعدم وجود أصحاب المنازل بها.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.