خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 64 مليون و133...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:28 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 64 مليون و133 ألفا و426 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 9 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و845 ألفا و542 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 755 ألفا و771 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 407 آلاف و978 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 106 آلاف و473 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 51 ألفا و376 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و495 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و350 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 46 ألفا و84 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 238 ألفا و512 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و60 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و32 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2399 عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 25 ألفا و720 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ64 ألفا و292 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».