نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة... قناة "MBC مصر" تنقل حفل آمال ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أمال ماهر أحياء حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية اليوم، والحفل يذاع عبر شاشة mbc مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها.

وفي سياق آخر كان آخر ظهور لـ آمال ماهر أثناء تقديمها أغنية "مصر.. شعب.. جيش" خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة ولفتت انتباه الجميع بحضورها القوي وصوتها الراقي حيث تلقب بـ "ملكة الغناء العربي".

آخر أعمال آمال ماهر:

طرحت آمال ماهر "5 أغاني"، حصريا عبر منصة "سبوتيفاي"، وهم: "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان"، ويشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.

كما كان آخر حفلات آمال ماهر، حفلها الذي أُقيم في مدينة الإحساء بالسعودية ضمن فعاليات العيد الوطني بالسعودية الـ94، والتي تحدثت عنه قائلة: "سعدت كثيرًا بكوني جزئًا من احتفالات الشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني الـ 94، شكرًا جدا ليكم كانت حفلة أكثر من رائعة".