انت الأن تتابع خبر "وداعا لأدوية الكبد ووفر فلوسك".. عشبة منسية تعيد إحياء الكبد مهما كانت تالفة وتطرد سموم الجسم من أول أسبوع.. تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكبد من الأعضاء الحيوية في الجسم، حيث يلعب دورا أساسيا في تنقية الجسم من السموم والملوثات يقوم الكبد بتكسير المركبات السامة وإخراجها من الجسم، كما ينتج العصارة الصفراوية التي تساعد في هضم الدهون وللحفاظ على صحة الكبد، يحتاج إلى صيانة دورية، مثل باقي أجهزة الجسم، من خلال الاهتمام بالنظام الغذائي، والشراب، وبعض الأدوية والمكملات الغذائية.

غالبًا ما يهمل البعض العناية بالكبد

مما يؤدي إلى تدهور صحتهم العامة إذا تعرض الكبد للضعف أو التلف، فإن ذلك يؤثر على الجسم ككل بشكل سريع وواضح ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تنظيف الكبد وتطهيره، إضافة إلى كونها غنية بالعناصر الغذائية الضرورية ولها فوائد صحية عديدة، دون أن تسبب أي آثار جانبية هذه الأعشاب متاحة بسهولة للكثير من الأشخاص.

الأعشاب المفيدة للكبد

النعناع والشاي الأخضر

يعتبر النعناع من الأعشاب المفيدة في تطهير الكبد من السموم، حيث يساعد في تحفيز إفراز العصارة الصفراوية ويُريح قنواتها لتتمكن من التخلص من الدهون الضارة وتحويلها إلى مواد مفيدة كما يعين النعناع الكبد على التخلص من الكوليسترول الضار ويمنع انسداد المرارة، كما يعزز صحة الجهاز الهضمي والكلى.

الشاي الأخضر

فهو من الأعشاب المعروفة بدورها الفعال في دعم صحة الكبد يحتوي الشاي الأخضر على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تكسير السموم وتحليلها لتسهيل التخلص منها كما أنه يُحسن وظائف الكبد ويساعد في تخليص الجسم من الدهون الزائدة، فضلًا عن تقوية الجهاز التنفسي.

الكركم واليانسون

يساعد الكركم في حماية الكبد وتجديد خلاياه التالفة، مما يعزز من قدرته على أداء وظائفه بكفاءة يحفز الكركم أيضا إنتاج الإنزيمات التي تساعد في طرد السموم من الكبد، كما يعد من الأعشاب المضادة للسرطان بفضل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة يمكن إضافة الكركم إلى بعض الأطعمة مثل شوربة العدس والخضار للاستفادة منه.

اليانسون