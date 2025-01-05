أخبار مصرية

جبالي مهنئا البابا تواضروس: تلك المناسبات تبرهن قوة الترابط بين المصريين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 01:31 مساءً - توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -صباح اليوم- إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن خالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، متمنياً أن تحل علينا الأعياد ونحن ننعم بالأمن والسلام والمحبة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تلك المناسبات والأعياد الدينية تبرهن على قوة الترابط والمحبة بين أبناء الشعب المصري العظيم والوقوف جنباً إلي جنب لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس عن تقديره وشكره لزيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن تلك الزيارة تؤصل روح المحبة والأخوة بين أبناء وطننا الغالي.

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خلال زيارة رئيس النواب للكاتدرائية 

 

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البابا تواضروس ورئيس مجلس النواب 

 

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وفد مجلس النواب خلال الزيارة 

 

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البابا تواضروس والمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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