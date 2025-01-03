انت الأن تتابع خبر هيبقا أحلي من شعر الهنود!... وصفات جبارة لتتقيل وتطويل الشعر ومليء الفرغات .. هتقولي ياريتني كنت عرفتهم من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العناية بالشعر والبشرة لا تقتصر فقط على الجمال الخارجي، بل تعكس صحة الجسم الداخلية. الشعر الصحي والبشرة النضرة هما دليل على الاهتمام بالصحة العامة، ومع التوجه المتزايد نحو استخدام الوصفات الطبيعية، أصبحت هذه الحلول مثالية للحصول على نتائج فعالة دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة.

وصفة زيت جوز الهند والثوم

سخني 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند على نار هادئة.

أضيفي فصين من الثوم المهروس إلى الزيت الساخن.

اتركي الخليط ليبرد تمامًا.

دلكي فروة رأسك بالخليط لمدة 10 دقائق.

اتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه بالشامبو.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

قناع البيض وزيت الزيتون

اخلطي بيضة واحدة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

وزعي الخليط على الشعر وفروة الرأس بالتساوي.

اتركي القناع لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

استخدمي الوصفة مرة أسبوعيًا لتقوية الشعر ومنع التقصف.

وصفة عصير البصل

استخرجي عصير بصلة متوسطة الحجم باستخدام الخلاط أو العصارة.

ضعي العصير على فروة الرأس باستخدام قطنة.

اتركي العصير لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو جيدًا لإزالة الرائحة.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا لتحفيز نمو الشعر.

ماسك الحناء والصبار

اخلطي 3 ملاعق من مسحوق الحناء مع ملعقتين من جل الصبار.

ضعي الخليط على شعرك بالكامل، مع التركيز على الجذور.

اتركيه لمدة 45 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الفاتر فقط.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا لتكثيف الشعر ومنع تساقطه.

وصفة زيت الخروع