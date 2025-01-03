نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين أمين لـ دوت الخليج الفني:" بحاول يكون كل دور بقدمه مختلف عن اللى قبله والعمل مع محمد سعد شرف كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة نسرين أمين عن سعادتها بالمشاركة في فيلم الدشاش مع النجم محمد سعد، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة.

تصريحات نسرين أمين:

وقالت نسرين خلال لقائها مع دوت الخليج الفني في العرض الخاص للفيلم:" تلك هي المرة الأولى التي أتعاون فيها مع محمد سعد، والحقيقة أن العمل معه شرف كبير لي وفخورة بهذا التعاون".

وأضافت نسرين أمين إلى أن "الدشاش" ليس أول تعاون لها مع المخرج سامح عبد العزيز والفنان باسم سمرة، موضحة أنهم اجتمعوا في أكثر من عمل فني حقق نجاحًا كبيرًا.

وأكدت نسرين أنها دائمًا تتعمد اختيار شخصيات مختلفة عن التي قدمتها في أعمال سابقة، مشيرة إلى أنها تبحث عن الاختلاف دائمًا سواء في الأداء أو الأدوار.

أما بالنسبة لتوقعاتها عن إيرادات فيلم "الدشاش" في السينمات، قالت: "متوقعة أن الفيلم يوصل للمليار إن شاء الله".

تفاصيل فيلم الدشاش:

ويذكر أن فيلم الدشاش يشارك في بطولته الفنان محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، نسرين طافش، أحمد الرافعي، من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

و فيلم الدشاش يعد عودة محمد سعد إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام 6 سنوات منذ آخر أعماله "الكنز 2" في عام 2019، كان من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم محمد رمضان، هند صبري، وروبي.