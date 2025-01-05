نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الفرنسي في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وموناكو يوم الأحد 5 يناير 2024 على ملعب 974 في قطر وذلك ضمن منافسات كأس السوبر الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات البطولات الفرنسية، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو عبر قناة 4 beIN Sports وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.

يخوض باريس سان جيرمان مباراة كأس السوبر الفرنسي عقب تتويجه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا في الموسم الماضي بينما يخوض موناكو المباراة بعدما جاء وصيفا لبطولة الدوري الفرنسي.

شهدت المباريات السابقة بين باريس سان جيرمان وموناكو تنافسًا قويًا، حيث تقابلا 20 مرة خلال السنوات الماضية، حيث فاز باريس سان جيرمان في 13 مباراة في حين فاز موناكو في 4 مباريات فقط أما التعادل فقد سيطر بينهما في 3 مباريات.