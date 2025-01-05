العالم اليوم - الصين تسعى لتعزيز قطاع الموانئ والمطارات بمناطق غرب البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 01:23 مساءً - تعتزم الصين اتخاذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد من خلال إقامة مشاريع بنية أساسية لوجستية مثل الموانئ والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو وتشونغتشينغ وكونمينغ وشيآن وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع الموانئ وغيرها من روابط النقل.

وسيتم أيضا بناء وتوسيع عدد من الموانئ.

وتسعى الصين منذ فترة طويلة إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية.

ولكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ والإجراءات الأمنية المتشددة التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكل مناطق غرب الصين نحو ثلثي مساحة البلاد وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ ويوننان وشينجيانغ والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى "التحضر الجديد" في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهودا لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.