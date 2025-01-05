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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير اليوم السبت أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل سباق ضم النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

يوفنتوس يدخل سباق ضم محمد صلاح الصيف المقبل

وكان محمد صلاح قد صرح أمس الجمعة بأن الموسم الجاري هو آخر مواسمه مع متصدر الدوري الإنجليزي حاليًا، وأنه لا يوجد تقدم يُذكر بشأن مسألة تمديد عقده للإستمرار في صفوف النادي.

ووفقًا لموقع (فيتشاجيس) الإسباني المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن يوفنتوس دخل سباق التعاقد مع محمد صلاح في حال فشل الأخير في الاتفاق على عقد جديد مع ليفربول ورحل كلاعب حر في الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل، وبالتالي من حق اللاعب التوقيع لأي نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون أي عقوبة على اللاعب.

يذكر أن صلاح يعتلي صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 17 هدفًا خلال 18 جولة من عمر المسابقة، ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة متفوقا بفارق 6 نقاط أمام أرسنال ثاني الترتيب الذي خاض 19 لقاء.

كما يحتل الفريق الإنجليزي المركز الأول في دوري أبطال أوروبا، بعد ما حقق العلامة الكاملة في ست مباريات في مرحلة الدوري، بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة ثاني الترتيب.