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أحمد جودة - القاهرة - قفز فريق نابولي لقمة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بعد الفوز على مضيفه فيورنتينا بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة، اليوم السبت.

نابولي ينفرد بقمة الدوري الإيطالي مؤقتا بثلاثية في شباك فيورنتينا

أنهى نابولي الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، واختتم الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي ثلاثية الضيوف في الدقيقة 68.

وحقق نابولي فوزه الرابع على التوالي والرابع عشر في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 44 نقطة من 19 مباراة في الصدارة، خلفه أتالانتا 41 نقطة من 18 مباراة ثم إنتر ميلان حامل اللقب 40 نقطة من 17 مباراة.

أما فريق فيورنتينا فقد واصل نزيف النقاط بعد ثلاث هزائم وتعادل وحيد في آخر أربع جولات ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس.