العالم اليوم - مصدر مسؤول: تقارير تدخل مصر عسكريا في اليمن "غير صحيحة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 01:23 مساءً - أكدت مصر، الأحد، أن ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية، عن قيامها باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن، معلومات مضللة، ليست لها أساس من الصحة.

ونفى مصدر مصري مسؤول ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن. وذكر المصدر المصري المسؤول، أن مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مُضللة، ليس له أساس من الصحة.

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