العالم اليوم - اتصال عاجل أنقذه. .تفاصيل هروب الجندي الإسرائيلي من البرازيل

انتم الان تتابعون خبر اتصال عاجل أنقذه. .تفاصيل هروب الجندي الإسرائيلي من البرازيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 01:23 مساءً - تمكن جندي إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل من الفرار من البلد بعد فتح تحقيق في شكاية متعلقة بمشاركته في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجندي كان يقضي عطلته برفقة عدد من الأصدقاء في البرازيل.

ويقول والد أحد أصدقائه للصحيفة: "كانوا 5 أشخاص في الرحلة. مكثوا في جزيرة مورو في البرازيل، حيث يستقر عدد من الإسرائيليين".

وأضاف أن الجندي وأصدقائه "استمتعوا بعطلة هادئة، حتى وصلهم اتصال هاتفي يُعلمهم بوجود أمر توقيف ضد الجندي، ما استدعى مغادرته البلاد بسرعة".

وكشف أن "الأصدقاء قرروا عدم تركه -الجندي- بمفرده، ورافقوه عبر الحدود إلى دولة أخرى".

وتابع: "كانت آخر محادثة مع ابننا الساعة الـ5 صباحا. أخبرنا أنهم عبروا الحدود إلى دولة أخرى وأن الأمور كانت على ما يرام".

من جانبه قال والد الجندي الذي لم يتم كشف عن هويته بعد: "المهم أنه ليس في البرازيل بعد الآن. هو غادر هناك ونحن بانتظار عودته إلى إسرائيل".

وكانت الشرطة البرازيلية قد فتحت تحقيقا ضد الجندي الإسرائيلي بعد شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب"، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلت في قطاع غزة وتعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي المتهمين بارتكاب "جرائم حرب في فلسطين".

وجاء في الشكوى أن الجندي الإسرائيلي كان جزءا من حملة واسعة تشكل "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" وفقا للقانون الدولي.

وتعليقا على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد إن اضطرار جندي إسرائيلي مسرّح إلى الهروب في جنح الظلام من البرازيل خوفاً من مقاضاته لهو دليل على سوء إدارة الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وتساءل لابيد، في تغريدة له، كيف أصبح الفلسطينيون أقوى من الإسرائيليين في الساحة الدولية، مطالبا بإنشاء لجنة تحقيق رسمية حول أحداث السابع من أكتوبر.

وأكد أن هذه اللجنة من شأنها التحقيق في ملابسات السابع من أكتوبر من ناحية وتقديم المشورة، وتمنع هذا النوع من الملاحقات القانونية للإسرائيليين من ناحية ثانية.