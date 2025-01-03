آرني سلوت: لن أقوم بهذا الأمر أمام مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 12:56 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الدوري الإنكليزي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال سلوت: “إذا كنت تريد الفوز في مباراة، عليك أن تتفوق على الخصم، وتحتاج إلى التوازن في الكرات الثابتة ضد لاعبين ذوي جودة عالية، وإذا كان التوازن كذلك، فهذا يعني جودة اللاعبين”.

وأضاف: “كل مباراة صعبة في الدوري الإنكليزي الممتاز، واللاعبون ذوو الجودة يشعرون أنها فرصة لجعل جماهيرهم فخورة بهم مرة أخرى، الأهم بالنسبة لهم هو الفوز في آنفيلد، يجب أن نكون مستعدين جيداً حقاً”.

وعن مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، علّق سلوت: “كل مدرب يتعاطف مع أي مدرب آخر، نحن جميعاً نعلم مدى الضغوط التي يفرضها هذا المنصب، إنه شيء نحبه، كما قلت، لقد حقق أداءً جيداً في سبورتنج لشبونة وأعتقد أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين لذا سيقدم لهم أفضل ما لديهم في النهاية”.

وعن إراحة اللاعبين أمام مانشستر يونايتد، قال سلوت: “سؤال غريب لا، لا أخطط لذلك، إنها مباراة كبيرة، بالنسبة لي قلت ذلك قبل المباراة الأولى ومرة ​​أخرى، لديهم لاعبون أفضل بكثير مما يظهره جدول الدوري”.

وقال سلوت عن تحسن أداء محمد صلاح وألكسندر أرنولد: “هناك دائماً مجال للتحسن، محمد صلاح يبلغ من العمر 32 عاماً ولا يزال بإمكانه تقديم أداء أفضل”.

وأكمل: “يمكن لأرنولد التحسن لكن هؤلاء اللاعبين هم من أفضل اللاعبين في العالم لذا لا يمكنهم التحسن كثيراً لكنه خطا خطوة للأمام على المستوى الدفاعي ويحتاج للثبات بشكل أكبر”.

وبشأن الحديث عن أرنولد وارتباطه بريال مدريد وتأثير ذلك على تركيز اللاعب، أتم: “إذا كان الأمر كذلك في هذا النادي، فسنواجه مشكلة حقيقية، أحد أكبر الأندية، يتحدث الجميع عنك دائماً لمدة 12 شهراً، وأحياناً فيما يتعلق بأندية أخرى، إذا كان ذلك يزعزع استقرارهم، فهناك مشكلة، ليس فقط الآن ولكن أيضاً خلال الأشهر الستة الماضية”.