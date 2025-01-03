انت الأن تتابع خبر "كارثة وانت مش دريان!"... مخاطر ارتداء الجوارب اثناء النوم... ماترجعش تقول مااعرفش!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يعاني الكثيرون من برودة الطقس، مما يدفعهم للبحث عن طرق للتدفئة والراحة، سواء خلال النهار أو أثناء النوم، ومن بين هذه الطرق الشائعة ارتداء الجوارب أثناء النوم، والذي قد يبدو حلاً بسيطًا لكنه يثير الجدل حول فوائده وأضراره.

فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم

ارتداء الجوارب ليلاً يمكن أن يكون له فوائد متعددة، مثل:

تحسين الدورة الدموية من خلال تدفئة القدمين.

ضبط درجة حرارة الجسم مما يعزز النوم العميق.

الوقاية من تشقق الكعبين خلال الشتاء البارد.

تقليل الهبات الساخنة التي تصيب النساء أثناء انقطاع الطمث.

تساعد هذه العادة أيضًا في الحفاظ على تدفئة الجسم، مما يجعل النوم أكثر راحة في الليالي الباردة.

مخاطر ارتداء الجوارب أثناء النوم

رغم الفوائد، فإن هناك بعض المخاطر المحتملة لارتداء الجوارب أثناء النوم، منها:

ارتداء الجوارب الضيقة قد يعوق الدورة الدموية، مما يسبب شعورًا بالوخز أو الخدر.

الجوارب المصنوعة من خامات غير مريحة قد تؤدي إلى التعرق الزائد واضطرابات النوم.

ارتداء الجوارب المتسخة لفترة طويلة يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية.

نصائح للتغلب على برودة الشتاء

ارتداء طبقات ملابس دافئة وخفيفة لسهولة الحركة.

تناول مشروبات ساخنة للحفاظ على دفء الجسم.

استخدام بطانيات ثقيلة وأغطية مريحة أثناء النوم.

تشغيل جهاز التدفئة بدرجات حرارة معتدلة لتجنب جفاف الهواء.

ممارسة التمارين الخفيفة لتحسين الدورة الدموية.

استمتاع شتوي مريح