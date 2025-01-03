انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان..!! 5 أعشاب تنظم مستويات السكر في الدم بسرعة البرق وتعزز إفراز الأنسولين.. متوفرة بأي مطبخ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي يطلق عليها “القاتل الصامت”، حيث يرتفع مستوى السكر في الدم نتيجة فقدان الجسم حساسيته للأنسولين وبما أن هذا المرض يتطلب علاجاً مستمرا، يتعين على المرضى الاعتماد على الأدوية الموصوفة طوال حياتهم.

وفقًا لموقع “إيزي فارم”

الطبي، توفر بعض العلاجات البديلة بديلاً جيدًا للأدوية التقليدية لمرض السكري، حيث يمكن أن تساعد تقنيات مثل العلاج بالضغط والوخز بالإبر والعلاج الطبيعي في تقليل الحاجة إلى الأدوية ويعد استخدام الأعشاب جزءًا من العلاج الطبيعي الفعال لخفض مستويات السكر في الدم فيما يلي بعض الأعشاب التي تساهم في تقليل مستويات السكر في الدم:

إكليل الجبل (الروزماري)

لا تقتصر فوائد إكليل الجبل على تعزيز فقدان الوزن فحسب، بل يلعب دورا في توازن مستويات السكر في الدم كما يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL).

الجينسنج

يستخدم الجينسنج منذ قرون في الطب الشرقي بفضل خصائصه في تعزيز المناعة ومكافحة مرض السكري يعمل الجينسنج على تقليل امتصاص الكربوهيدرات ويساعد في تسريع إنتاج الأنسولين في البنكرياس.

الميرمية

أظهرت الدراسات أن الميرمية تساهم بشكل كبير في خفض مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناولها على معدة فارغة إضافة الميرمية إلى النظام الغذائي يساعد في زيادة إفراز الأنسولين وبالتالي تحسين إدارة مرض السكري.

الأوريجانو

تعتبر هذه العشبة مفيدة لمرضى السكري من خلال تأثيرها المزدوج، فهي تحفز البنكرياس لإنتاج المزيد من الأنسولين، وتساعد في تقليل مستويات السكر في الدم عبر تقليل الرغبة في تناول الحلويات كما تساعد مكونات الأوريجانو في تخزين الجلوكوز داخل الخلايا.

الزنجبيل