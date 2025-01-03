بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي آرسنال يستهدف التعاقد مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط نيكو ويليامز بعقد مع أتلتيك بلباو حتى صيف 2027، مع وجود شرط جزائي بقيمة 58 مليون يورو.

وبحسب شبكة “Football Transfers” فإن تحرك آرسنال لإنجاز الصفقة يعتمد أساساً على رغبة نيكو ويليامز بالرحيل عن فريقه.

وأضاف التقرير: “إذا حصل آرسنال على الضوء الأخضر من ممثلي ويليامز، قد يتم تقديم عرض خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع استعداد أتلتيك بلباو للمطالبة بكامل قيمة الشرط الجزائي”.

خلال الموسم الحالي، شارك نيكو ويليامز في 23 مباراة بمختلف المسابقات مع بلباو، سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.