انت الأن تتابع خبر "تفتح فيهم ابواب الرحمة!"... تعرف علي فوائد صيام ال10 أيام الأولي من شهر رجب 2025.. يابختك لو صايم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في الإسلام، حيث تتضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها أبواب الرحمة، ومع حلول شهر رجب لعام 1446 هـ/2025 م، يحرص المسلمون على التقرب إلى الله بالعبادات المختلفة، وعلى رأسها الصيام، الذي يعتبر من الأعمال المستحبة خلال هذا الشهر الكريم.

في شهر رجب،

هناك أيام يستحب للمسلم صيامها لزيادة الأجر والثواب، وأبرز هذه الأيام هي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بالإضافة إلى الأيام البيض (13، 14، و15 من الشهر الهجري)، ووفقًا للتقويم الميلادي،

تشتمل هذه الأيام على:

2،

6،

9،

13،

14،

15،

16،

20،

23،

27 يناير 2025.

فضل صيام شهر رجب

وردت أحاديث نبوية عديدة تشجع على الصيام بشكل عام، ومنها حديث النبي ﷺ: “إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم” (رواه البخاري ومسلم)

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