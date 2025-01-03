محمد صلاح يكشف عن طموحه مع ليفربول خلال الموسم الحالي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف محمد صلاح، نجم ليفربول، عن أهدافه رفقة الريدز، خلال الموسم الحالي.

وفي مقابلة مع شبكة “TNT sports”، سُئل صلاح عن قدوته من لاعبي كرة القدم، ليرد قائلاً: “مثلي الأعلى؟ رونالدو نازاريو”.

وعن آرني سلوت، قال: “قبل أن أعمل مع آرني سلوت، لم أتوقع أنه بهذا المستوى الجيد.. ثم بدأنا العمل معه ولم أتفاجأ على الإطلاق!”.

وواصل: “إنه رائع في التفاصيل، ورائع في الأشياء الصغيرة، ولا يتكبر عندما يرتكب خطأ.. إنه رائع في التكتيكات”.

وعن سبب تصويته لفينيسيوس جونيور كأفضل لاعب في العالم، أفاد: “فينيسيوس جونيور لاعب جيد جداً، لهذا السبب، إنه يتحسن كل عام وآمل أن يستمر.. صوتت له لأنه يستحق”.

وعن الفوز بالكرة الذهبية، أشار: “الأفضل في العالم؟ الأمر صعب! الناس لديهم تفضيلات مختلفة، أرى نفسي دائماً الأفضل وأريد أن أقدم أفضل ما لدي للفريق”.

وبشأن اللقب الذي يريد تحقيقه هذا الموسم، أتم: “أريد الفوز بلقب الدوري الإنكليزي هذا العام أكثر من دوري أبطال أوروبا، أريد ذلك حقاً، كفريق نريد ذلك”.