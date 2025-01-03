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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، عن سعي آرسنال للظفر بخدمات نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، خلال الفترة المقبلة.

آرسنال يجس نبض نجم أتلتيك بيلباو

ويراقب آرسنال، ويليامز، منذ فترة طويلة، لتدعيم الخط الهجومي للفريق اللندني، والذي يسعى للمنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

وبحسب شبكة "Football Transfers"، فإن مفتاح قيام آرسنال بخطوة رسمية، يعتمد على قرار اللاعب، حيث لا يزال مستقبله غير محسوم.

وأضاف التقرير "إذا حصل آرسنال على الضوء الأخضر من ممثلي ويليامز، قد يتم تقديم عرض خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع استعداد أتلتيك بيلباو للمطالبة بكامل قيمة الشرط الجزائي".

ويرتبط نيكو ويليامز بعقد مع أتلتيك بيلباو حتى صيف 2027، مع وجود شرط جزائي بقيمة 58 مليون يورو.

ورغم ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة، تشير التقارير إلى أن نيكو ويليامز لا يمانع الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.