نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو باريس وموناكو يصلون الدوحة استعدادا للسوبر الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، البعثتان الرسميتان لباريس سان جيرمان وموناكو، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانطلاق كأس السوبر الفرنسي.

وتقام مباراة السوبر الفرنسي بين الفريقين، بعد غد الأحد، على ملعب (974) في قطر، حيث تجرى بين اثنين من أقوى فرق دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ويخوض سان جيرمان، مباراة السوبر، عقب تتويجه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا في الموسم الماضي، فيما يلعب موناكو اللقاء، بعدما جاء وصيفا لبطولة الدوري.

ويضم باريس سان جيرمان، أسماء لامعة بين صفوفه، مثل البرازيلي ماركينيوس ولاعب الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، والكوري الجنوبي لي كانج إن، والظهير المغربي أشرف حكيمي.

أما نادي موناكو، فيضم تشكيلة قوية، من بينهم النجم الياباني تاكومي مينامينو، واللاعب المغربي الصاعد إلياس بن صغير.

ويعتبر ملعب 974 أحد أكثر الملاعب تميزا في عالم كرة القدم، حيث استخدم في بنائه، حاويات الشحن ووحدات من الحديد الصلب، وتبلغ سعة الاستاد المونديالي 44 ألف مقعد، ويتميز بتصميم فريد يقدم تجربة لا مثيل لها لمشجعي الساحرة المستديرة.