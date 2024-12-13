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أحمد جودة - القاهرة - منة فضالي عن الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي: سلامتك يا قبطان



حرصت الفنانة منة فضالي على الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان الكبير نبيل الحلفاوي بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

ونشرت منة عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" منشورًا وعلقت عليه قائلًا: “سلامتك يا أستاذ ربنا يقومك بالسلامة يا رب دعواتكم بالشفاء للأستاذ العظيم نبيل الحلفاوي".

منة فضالي عن الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي: سلامتك يا قبطان

حيث تفاعل عدد كبير من الجمهور وزملاء الوسط الفني مع رسالة منة، متمنين الشفاء العاجل للحلفاوي، الذي يُلقب بـ”القبطان” بسبب أدواره المميزة في الأعمال الدرامية التي جسد فيها شخصية القائد العسكري بكل براعة.

و يُذكر أن نبيل الحلفاوي يتمتع بمكانة خاصة في قلوب الجمهور، بفضل مسيرته الفنية الطويلة وأدواره المؤثرة في السينما والدراما.

آخر أعمال منة فضالي



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

طاقم عمَل مسلسل "محارب"



يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.



وشاركت أيضا بمسلسل "كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.