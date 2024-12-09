ليلى علوي تشارك بيومي فؤاد بطولة مسرحية "مشيرة الخطيرة" أعلنت النجمة ليلى علوي موعد عرض أحدث أعمالها المسرحية بعنوان مشيرة الخطيرة ويشاركها البطولة النجم بيومي فؤا إقرأ المزيد

أعلنت النجمة ليلى علوي موعد عرض أحدث أعمالها المسرحية بعنوان "مشيرة الخطيرة"، ويشاركها البطولة النجم بيومي فؤاد.

ونشرت ليلى علوي عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بوستر مسرحية "مشيرة الخطيرة"، التي تعرض على مسرح محمد العلي في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر.

على جانب آخر، انتهت ليلى علوي مؤخرا من تصوير أحدث أفلامها "المستريحة".

فيلم "المستريحة" من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.