6 علامات تدل على تمتعك بكبد سليم

الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، وتتمثل مسؤولياته أو وظائفه الرئيسية في تصفية الدم وتنقيته، وهضم الطعام، ومعالجة العناصر الغذائية عن طريق امتصاص العناصر الجيدة وطرد العناصر السيئة.

في هذا المقال.. إليك 6 علامات تٌشير إلى صحة الكبد، وأنه يعتمد على نمط حياة صحي، وذلك وفقًا لموقع "The health site".

علامات صحة الكبد

حركة الأمعاء الطبيعية والمنتظمة

يقوم الكبد باستقلاب الأدوية والبروتين والكوليسترول في الجسم، وإذا لم يكن الكبد سليمًا، فلن يتمكن من أداء جميع الوظائف المذكورة أعلاه، مما يؤدي إلى أمراض مزمنة ومميتة، إذن، كيف تعرف أن كبدك سليم؟

إن حركة الأمعاء هي مؤشر كبير على الصحة، إذا لم تكن حركة الأمعاء منتظمة وسهلة، فهذه علامة على أنك قد لا تتمتع بصحة جيدة في الكبد أو الأمعاء.

ويلعب الكبد دورًا كبيرًا في مساعدة عملية الهضم عن طريق امتصاص العناصر الغذائية وتوليد النفايات وإزالة السموم من الجسم.

توازن الكوليسترول والجلوكوز في الدم

يساعد الكبد أيضًا على التخلص من الكوليسترول الضار والزائد والسكر الزائد من الدم، ويعمل كآلة تطهير، وإذا كانت حالته الصحية جيدة فلن يواجه أي مشكلة في تطهير السموم من الجسم، ولكن إذا كانت مستويات الكوليسترول والسكر مرتفعة، فهذه علامة على تدهور صحة الكبد.

وزن صحي ومتوازن

تحدث زيادة الوزن نتيجة لعوامل عديدة، مثل الأمراض وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم وسوء صحة الأمعاء وضعف التمثيل الغذائي، وإذا كان الكبد سليم، فسيكون الوزن مستقرًا ومتوازنًا وصحيًا.

مستويات الطاقة الطبيعية

تعتمد مستويات الطاقة أيضًا على صحة الكبد، إذ يمتص العناصر الغذائية التي توفر الطاقة للجسم، لذا، فإن مستويات الطاقة العالية هي علامة جيدة.

صحة البشرة والعينين

السر في الحصول على بشرة وشعر وعينين صحيتين هو أن يكون الجسم خاليًا من جميع أنواع السموم، والكبد هو العضو المسؤول عن التخلص من السموم من الجسم.

صحة الأمعاء والجهاز الهضمي

يشير معدل الأيض المرتفع إلى صحة الكبد، وهذا يعني أن الكبد لا يواجه أي مشكلة في التخلص من الفضلات من الجسم وامتصاص العناصر الغذائية.