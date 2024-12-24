شريف منير يكشف تفاصيل مسرحية "المليونيرات" التي تجمعه بمدحت صالح كشف الفنان شريف منير عن تحضيرات تجري حاليا لتقديم مسرحية تحمل اسم المليونيرات اسم الأغنية الشهيرة التي قدمه إقرأ المزيد

كشف الفنان شريف منير عن تحضيرات تجري حاليا لتقديم مسرحية تحمل اسم "المليونيرات"، اسم الأغنية الشهيرة التي قدمها مع الفنان مدحت صالح.

وقال شريف منير خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc: "مدحت صديق مشوار العمر، وأغنية المليونيرات اللي عملناها تأثيرها كبير جدا لغاية النهاردة في مصر والوطن العربي كله".

وأضاف شريف منير: "أنا ومدحت بنحضر مسرحية اسمها المليونيرات، هتبقى حاجة لطيفة جدا".

أغنيات "المليونيرات" صدرت سنة 1992، وحققت نجاحا كبيرا خاصة بمشاركة شريف منير في غنائها مع مدحت صالح، وتقديمهما كليب الأغنية معا، وهي من كلمات رضا أمين، ألحان فاروق الشرنوبي، توزيع حميد الشاعري.

يذكر أن شريف منير عرض له مؤخرا فيلم "مين يصدق"، الذي نافس في الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن قسم آفاق السينما العربية، من 12 فيلما من أنحاء الوطن العربي.

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهورا مميزا للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.