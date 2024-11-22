نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تجربة هي الأولى لموسيقي عربي قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا طوكيو الفيلهارموني والأوركسترا السعودي في إحتفالية ضخمة إقيمت منذ قليل علي مسرح أوبرا طوكيو سيتي تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي ومن تنظيم هيئة الموسيقى ضمن جولات روائع الأوركسترا السعودية في محطاتها العالمية الخامسة التي تهدف إلى نشر الموسيقى والتراث السعودي وتعزيز التبادل الثقافي والتأكيد علي إلتزام المملكة بدعم الثقافة والفنون.



تضمن الحفل أعمال موسيقية متنوعة من المقطوعات الموسيقية التي تمزج بين الألحان الشرقية والعربية وتعكس التراث الثقافي وتبرز التنوع الفني السعودي

الحفل جاء في إطار تعزيز التبادل الثقافي والفني بين المملكة واليابان.



من جانبه أعرب المايسترو هاني فرحات عن سعادته بقيادة أوركسترا طوكيو الفيلهارموني والأوركسترا السعودي وضم مايزيد عن الـ150عازف في مزج موسيقي هو الأول من نوعه.



وقال: فخور كوني أول مايسترو عربي يخوض مثل هذه التجربة الفريدة وأري إنها ستضيف للموسيقي العربية واليابانية مذاق وشكل مختلف سيظهر تأثيره خلال الفترة المقبلة.



وأضاف: جولات روائع الأوركسترا تحمل في طياتها أبعادا قومية المستفيد الأول منه بكل تأكيد هو موسيقانا العربية والشرقية التي إتيحت أمامها الفرصة لتعزف علي أهم المسارح العالمية ويستمع إليها ويتعرف عليها جمهور جديد ومختلف وتمتزج بأشكال وألوان موسيقية غربية وهي فرصة لإنتشارها في مساحات كبيرة وجديدة من العالم.



وتابع: جولات روائع الأوركسترا حققت أهدافها سريعًا كونها تسير وفق خطة مدروسة جغرافيا وفنيا حيث رفعت هذه الحفلات لافتة كامل العدد نتيحة إقبال الجمهور عليها.



يشار إلى أن هاني فرحات سبق وأن قاد الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية، في حفل جماهيري ضخم إقيم نهاية شهر سبتمبر الماضي على مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن وضم مايقارب الـ170 عازفًا.