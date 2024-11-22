نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض رابع لفيلم "أبو زعبل" نظرا للإقبال الجماهيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أضاف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرضا رابعا للفيلم المصري "أبو زعبل"، والمشارك ضمن مسابقة أسبوع النقاد، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم، ضمن فعاليات الدورة الـ 45.

ويعرض المهرجان الفيلم يوم 22 نوفمبر الجاري في العاشرة والنصف صباحا بسينما الزمالك 1.

وشهد فيلم "أبو زعبل" إقبالا جماهيريا من مختلف الفئات العمرية، ونفدت تذاكره بالكامل، خلال عرضه أمس واليوم، مما دفع إدارة المهرجان إضافة عرض جديد للفيلم استجابة لرغبة الجمهور.

تفاصيل فيلم “أبو زعبل”

تدور أحداث الفيلم في 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبو زعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن، وهو من إخراج بسام مرتضى، وينافس في مسابقة أسبوع النقاد الدولية.