في 4 أيام فقط.. فيلم "الهوى سلطان" يطيح بـ فيلم "آل شنب" ويتصدر المركز الأول في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود، نجاحه في تحقيق إيرادات مرتفعة، منذ بداية عرضه يوم الأربعاء الماضي، لذلك تصدر الفيلم المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، بتحقيقه إيرادات أكثر من 7 ملايين جنيهًا.

فيلم الهوى سلطان

وتراجع فيلم "آل شنب" بطولة الفنانة ليلى علوي، في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، ليحتل المركز الثاني، بعدما حقق أمس إيرادات بلغت 129 ألف جنيه، ليحصد خلال 11 يوم عرض بالسينما إيرادات 2 مليون و500 ألف جنيه.

فيلم آل شنب



أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.



أبطال وصناع فيلم "آل شنب"



يضم فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.