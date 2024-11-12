القاهرة - محمد ابراهيم - "هدوء ما قبل العاصفة".. أحدث ظهور لنانسي عجرم

نشرت نانسي جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصويرية لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير 'إنستجرام'، وأرفقت الصور بتعليق:

"هدوء ما قبل العاصفة".

منشور الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



أحدث أغاني نانسي عجرم

وفي سياق آخر كانت آخر الأغاني التي طرحتها الفنانة نانسي عجرم هى أغنية بعنوان "من نظرة"، والتي طرحتها في عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في شهر يوليو الماضي لهذا العام الحالي 2024.



صناع أغنية من نظرة



وجائت أغنية من نظرة من كلمات، وألحان زيد جمال، توزيع باسم رزق، مكس وماستر جان بيار بطرس، وإخراج الكليب لـ سمير سرياني، وتم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وحصدت الأغنية حتى الآن أكثر من 15 مليون مشاهدة.



كلمات أغنية من نظرة

وتقول كلمات الأغنية:

صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقلب

عم يرقص عالدقة وكل دقة بيسمعها بالقلب

عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب

حواسي الخمسة ستة صاروا معك يا حب.

إنت إلي دوا دوا

شفتك قلبي هوى هوى

معك إنت قلبي ارتوى

إنت غرامي

كون الشمس بكون الفي

كون النار بكون المي

حن على قلبي شوي

حقق أحلامي

وحياتك حكياتك حكياتك خلوني إنهار

جمالك عالبكلة ومتكلة عليي شوي تغار

دلعني وما بتندم ومقدم قلبي وما تحتار

جنونك عجنوني يا عيوني.