نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد خالد صالح لـ دوت الخليج الفني: "مبسوط بفيلم "الهوى سلطان".. وفكرني بـ تيمور وشفيقة ( فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد خالد صالح عن تجربته في فيلم “الهوى سلطان” قائلا:'فيلم رومانسي واحنا وحشنا الرومانسية أوي، والفيلم حقيقي والشخصيات حقيقية والحدوتة قريبة أوي للناس يارب زي ما أنا شوفتها على الورق الناس يعجبها ونعمل أفلام أكتر من النوعية دي".

وأضاف صالح في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' التجربة مع منة وداوود وجيهان ممتعة وأنا من جمهورهم قبل ما نشتغل مع بعض، وفكرة إني أشتغل معاهم ده يبين إني على التراك الصح بتبسط أوي بالشغل معاهم منه أستاذة وداوود حبيب قلبي رائع، استمتعت أوي بالتجربة ديه، وأحلى حاجة في الفيلم إن بهاء سلطان مغني الأغنية بتاعو الفيلم".

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

يشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان" نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.