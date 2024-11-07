العالم اليوم - 300 مليون دولار تسهيل ائتماني من بنك سعودي إلى "جلينكور"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - قالت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، إن بنك التصدير والاستيراد السعودي وقع اتفاقية يقدم من خلالها تسهيلات ائتمانية قيمتها 300 مليون دولار لشركة جلينكور الدولية.

وقالت الوكالة إن هدف الاتفاقية هو "تعزيز مشتريات الشركة من المعادن المصدرة من المملكة، وتسويقها للمشترين الدوليين في أكثر من 156 دولة".

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الصادرات السعودية من المعادن، وتوسع نطاقها الجغرافي.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن "هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، في مسيرة تحول المملكة إلى مركز عالمي لانتاج وتصنيع المعادن، باعتبار التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، كما أنها تعد أيضًا خطوة لمواكبة الحراك العالمي لتنمية الاستثمار في قطاع التعدين".