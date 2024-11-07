أخبار اليمن : اليمن في مواجهة مباشرة مع إيران

اليمن في مواجهة مباشرة مع إيرانأوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً 2025، التي أجريت اليوم، في مدينة شينزن الصينية، المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وإيران وإندونيسيا.

وتقام النسخة الـ42 من هذه البطولة خلال الفترة "12 فبراير - 1 مارس 2025م"، وتضم منتخب الصين المُضيف الذي تأهل تلقائياً، بالإضافة إلى 15 مُنتخباً تأهلوا إلى النهائيات من خلال التصفيات التي اختتمت الشهر المنصرم.

ومن بين الـ16 منتخباً المشاركين في البطولة، يسعى 12 منها للظفر بالكأس مرة أخرى، ويحجز أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية مكانهم في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي، حيث تسعى ثلاثة منتخبات - اليمن، قرغيزستان، تايلاند- لتحقيق التأهل للبطولة العالمية للمرة الأولى.