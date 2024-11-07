اليمن في مواجهة مباشرة مع إيران
أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً 2025، التي أجريت اليوم، في مدينة شينزن الصينية، المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وإيران وإندونيسيا.
وتقام النسخة الـ42 من هذه البطولة خلال الفترة "12 فبراير - 1 مارس 2025م"، وتضم منتخب الصين المُضيف الذي تأهل تلقائياً، بالإضافة إلى 15 مُنتخباً تأهلوا إلى النهائيات من خلال التصفيات التي اختتمت الشهر المنصرم.
ومن بين الـ16 منتخباً المشاركين في البطولة، يسعى 12 منها للظفر بالكأس مرة أخرى، ويحجز أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية مكانهم في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي، حيث تسعى ثلاثة منتخبات - اليمن، قرغيزستان، تايلاند- لتحقيق التأهل للبطولة العالمية للمرة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : اليمن في مواجهة مباشرة مع إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.