أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44211

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44211
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و211 شهيداً و104 آلاف و567 مصاباً، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال، ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيداً و94 مصاباً.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.
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