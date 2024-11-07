نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عمر مصطفى متولي في ضيافة "الراديو بيضحك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، الفنان عمر مصطفى متولي، ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما يتحدث عن كواليس آخر أعماله الفنية، وأيضا أعماله الفنية في الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ عمر متولي، وعلقت عليه:" استنوا الفنان عمر متولي بكرة الخميس الساعة ٥ في حلقة جديدة من الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

آخر أعمال عمر مصطفى متولي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عمر مصطفى متولي الفنية، هو فيلم "بنسيون دلال"، الذي تم عرضه في 10 أكتوبر الماضي في جميع دور العرض المصريه والعربية وباقي أنحاء العالم.



أبطال وصناع فيلم "بنسيون دلال"

الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان وطاهر ابو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي وإسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، غادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين ومن إخراج شادي الرملي.

أحداث فيلم "بنسيون دلال"

وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أن سيسافر للقاء المستثمرين، أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.