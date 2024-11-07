تشكيل الاتحاد المتوقع أمام العروبة في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد اتحاد جدة لمواجهة سهلة نسبيًا أمام العروبة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستقام المواجهة المرتقبة، بين اتحاد جدة والعروبة على أرضية ملعب جامعة الجوف، تحت صافرة الحكم السعودي خالد الطريس.

وتنطلق صافرة اللقاء، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام العروبة في دوري روشن

وعاد المدافع السعودي مهند الشنقيطي للمشاركة في تدربيات العميد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في مباراة فريقه أمام نظيره أهلي جده.

وكان قد أعلن لوران بلان مدرب اتحاد جدة، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة العروبة، عن غياب الفرنسي كريم بنزيما عن المباراة، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في الجولة الماضية.

وأكدت بعض التقارير الصحفية، أن الجزائري حسام عوار لاعب وسط اتحاد جدة سيغيب عن مواجهة العروبة بسبب عدم جاهزيته.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة العروبة في الدوري السعودي

▪︎ حراسة المرمى: راجكوفيتش.

▪︎ خط الدفاع: حسن كادش - عبدالاله العمري - سعد الموسي - ماريو ميتاج.

▪︎ خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو عبدالرحمن العبود.

▪︎ خط الهجوم: بيرجوين - موسي ديابي - صالح الشهري.

ويحتل عميد الأندية السعودية قبل مواجهة العروبة، وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الهلال.

ومن المقرر أن تذاع مواجهة الاتحاد والعروبة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024/2025، وتحديدًا على قناة SSC SPORT 1 HD.