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حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 8-11-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 8-11-2024

مهنياً: اذا كنت تبحث عن تأييد ودعم، تجد مطلبك بكل تأكيد ويقف الكثيرون الى جانبك، ويلاحظ المقرّبون منك إقبالك على الحياة وانفتاحك على الأفكار الجديدة.

عاطفياً: تخاف من بُعاد، أو تعيش حزناً بسبب قرار اتخذ فآلمك، بكل الأحوال، تجد نفسك أمام قرار لا بد من اتخاذه.

صحياً: عليك الاهتمام أكثر بصحتك، ومحاولة التفكير في عمل بعض التمارين لاستعادة النشاط والحيوية لجسمك التي فقدها منذ مدة طويلة.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تحاش إثارة الفوضى في محيطك ولا تصبّ جام غضبك على أحد، رفّه عن نفسك خارج المكتب، وتجنّب العمل المتواصل مدة طويلة، فأنت بحاجة الى الاستراحة.

عاطفياً: تساهم الاجواء في تعزيز الثقة بنفسك وثقة الشريك بك، فلا تتردد في قبول بعض المهمات التي توطد العلاقة، فالثقة تمدك بالعزيمة والارادة القوية لتتجاوز كل العقبات.

صحياً: قد يكون هذا اليوم سلبيّاً جدًّا ويحمل تراجعاً صحياً او عطلاً مُربكاً يسبّب لك المتاعب أو تسمع خبراً سيئاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 8-11-2024

مهنياً: الظروف تدعوك الى اتخاذ قرار بعد موافقة الآخرين واستشارتهم ومناقشة الأمور معهم، لا تتفرد بالقرار بل تعاون مع الآخرين فعمل الفريق مفيد اكثر من الاستقلالية.

عاطفياً: تحتاج إلى من يقدم لك النصائح القيّمة لئلا تبقى متشبثاً بآرائك الخاصة، كل تعديل على الصعيد العاطفي يصب في مصلحتك.

صحياً: تفاؤلك الدائم وأخذ الأمور ببساطة يحولان دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر، بينما العصبية الزائدة تضرك كثيراً، فابحث عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 8-11-2024

مهنياً: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يساندك ويسمح لك القيام برحلة مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جواباً حاسماً.

عاطفياً: ثمة من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك.

صحياً: أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، والكل سيفرح وسيهنئك به.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تعرف التقلبات على أنواعها وهي جذرية، يرافقها أحياناً خضّات أو أحزان، ومن جهة أخرى تعرف مفاجآت وأحداثاً غير متوقعة.

عاطفياً: لا يكون هذا اليوم مناسباً للعازب للارتباط، لكن بعض العازبين يحالفهم الحظ، ويتحمسون للارتباط والزواج.

صحياً: استغل وقت فراغك اليوم بممارسة التمارين الرياضية مع العائلة للمحافظة على رشاقتك.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8-11-2024

مهنياً: القمر من العقرب مناسب لك، ويوفر لك خياراً جيداً وأوقاتاً سعيدة وفرصاً محتملة لاسترجاع حق أو للعودة الى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك.

عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه.

صحياً: عليك التخفيف قدر الإمكان من تناول اللحوم النيئة لأنّها غير مفيدة للصحة على المدى المنظور.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8-11-2024

مهنياً: القمر في العقرب في البيت الثاني يثير مسألة مالية ويعرضك لرفض غير مبرر لبعض الاقتراحات أو المشاريع، ويفرض عليك التركيز على الأمور الأساسية.

عاطفياً: تتعرّض لأوضاع صعبة وأنت في أمسّ الحاجة إلى لوقوف الشريك بجانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن.

صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تزداد مسؤولياتك والأعباء الملقاة عليك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة.

عاطفياً: تكون مضطراً إلى مسايرة الاوضاع، ويحمل اليك هذا اليوم بعض الضغوط العائلية، فيتوجب عليك تنسيق الواجبات وتكريس بعض الوقت للمتطلبات الشخصية.

صحياً: تقوم كما يجب بما يتطلبه منك مجالك المهني، في حين أن تتقاعس عن تلبية متطلباتك الصحية، مهملاً هذا الشأن وكأنك لن تعاني شيئاً مدى الحياة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تعاني معاكسات وعقبات وعداوة لدودة حسب موقعك المهني، لكن أحذرك من التغاضي عن النصائح التي تقدم لك، لذا أحسن التصرف واتكل على العقل والمنطق.

عاطفياً: تجنّب قدر الإمكان المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع في مطباتها مجدداً.

صحياً: القلق والتوتر يسببان المشاكل الصحية، لكنها تزول قريباً وتستعيد هدوءك وعافيتك.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تتمتع هذا اليوم بنشاط كبير غير اعتيادي وبحماسة منقطعة النظير ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان.

عاطفياً: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة.

صحياً: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 8-11-2024

مهنياً: القمر في برج العقرب معاكس جداً ويثير الحسد والحقد، ولولا كوكب المشتري من القوس الصديق لكان الأمر أسوأ فهو يحميك ويؤكد أن الأحوال تنتهي بخدمة مصلحتك.

عاطفياً: تعيش مع الحبيب يوماً يسوده الوفاق التام والانسجام الكامل، بعدما تصارحتما بحقيقة شعور أحدكما تجاه الآخر.

صحياً: مهما حاولت للتخلّص من السمنة من دون اتباع حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتيجة المتوخاة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 8-11-2024

مهنياً: القمر قد يحملك إلى سفر ناجح أو سعيد، أو يتحدث عن زيارة غالية على قلبك، وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك واندفعاك لإنجاز ما تطمح إليه.

عاطفياً: كن إيجابياً في علاقتك مع الحبيب ولا تلجأ إلى أسلوب المراوغة والمماطلة، فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن تتكلم.

صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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