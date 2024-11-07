حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 8-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 8-11-2024

مهنياً: اذا كنت تبحث عن تأييد ودعم، تجد مطلبك بكل تأكيد ويقف الكثيرون الى جانبك، ويلاحظ المقرّبون منك إقبالك على الحياة وانفتاحك على الأفكار الجديدة.

عاطفياً: تخاف من بُعاد، أو تعيش حزناً بسبب قرار اتخذ فآلمك، بكل الأحوال، تجد نفسك أمام قرار لا بد من اتخاذه.

صحياً: عليك الاهتمام أكثر بصحتك، ومحاولة التفكير في عمل بعض التمارين لاستعادة النشاط والحيوية لجسمك التي فقدها منذ مدة طويلة.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تحاش إثارة الفوضى في محيطك ولا تصبّ جام غضبك على أحد، رفّه عن نفسك خارج المكتب، وتجنّب العمل المتواصل مدة طويلة، فأنت بحاجة الى الاستراحة.

عاطفياً: تساهم الاجواء في تعزيز الثقة بنفسك وثقة الشريك بك، فلا تتردد في قبول بعض المهمات التي توطد العلاقة، فالثقة تمدك بالعزيمة والارادة القوية لتتجاوز كل العقبات.

صحياً: قد يكون هذا اليوم سلبيّاً جدًّا ويحمل تراجعاً صحياً او عطلاً مُربكاً يسبّب لك المتاعب أو تسمع خبراً سيئاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 8-11-2024

مهنياً: الظروف تدعوك الى اتخاذ قرار بعد موافقة الآخرين واستشارتهم ومناقشة الأمور معهم، لا تتفرد بالقرار بل تعاون مع الآخرين فعمل الفريق مفيد اكثر من الاستقلالية.

عاطفياً: تحتاج إلى من يقدم لك النصائح القيّمة لئلا تبقى متشبثاً بآرائك الخاصة، كل تعديل على الصعيد العاطفي يصب في مصلحتك.

صحياً: تفاؤلك الدائم وأخذ الأمور ببساطة يحولان دون تأزم أوضاعك النفسية أكثر فأكثر، بينما العصبية الزائدة تضرك كثيراً، فابحث عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 8-11-2024

مهنياً: وجود القمر في برج العقرب المائي الصديق يساندك ويسمح لك القيام برحلة مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جواباً حاسماً.

عاطفياً: ثمة من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك.

صحياً: أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، والكل سيفرح وسيهنئك به.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تعرف التقلبات على أنواعها وهي جذرية، يرافقها أحياناً خضّات أو أحزان، ومن جهة أخرى تعرف مفاجآت وأحداثاً غير متوقعة.

عاطفياً: لا يكون هذا اليوم مناسباً للعازب للارتباط، لكن بعض العازبين يحالفهم الحظ، ويتحمسون للارتباط والزواج.

صحياً: استغل وقت فراغك اليوم بممارسة التمارين الرياضية مع العائلة للمحافظة على رشاقتك.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8-11-2024

مهنياً: القمر من العقرب مناسب لك، ويوفر لك خياراً جيداً وأوقاتاً سعيدة وفرصاً محتملة لاسترجاع حق أو للعودة الى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك.

عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه.

صحياً: عليك التخفيف قدر الإمكان من تناول اللحوم النيئة لأنّها غير مفيدة للصحة على المدى المنظور.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8-11-2024

مهنياً: القمر في العقرب في البيت الثاني يثير مسألة مالية ويعرضك لرفض غير مبرر لبعض الاقتراحات أو المشاريع، ويفرض عليك التركيز على الأمور الأساسية.

عاطفياً: تتعرّض لأوضاع صعبة وأنت في أمسّ الحاجة إلى لوقوف الشريك بجانبك لتتجاوزها بأقلّ ضرر ممكن.

صحياً: وضعك الصحي الدقيق يفرض عليك الانتباه إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الطبيب المختص.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تزداد مسؤولياتك والأعباء الملقاة عليك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة.

عاطفياً: تكون مضطراً إلى مسايرة الاوضاع، ويحمل اليك هذا اليوم بعض الضغوط العائلية، فيتوجب عليك تنسيق الواجبات وتكريس بعض الوقت للمتطلبات الشخصية.

صحياً: تقوم كما يجب بما يتطلبه منك مجالك المهني، في حين أن تتقاعس عن تلبية متطلباتك الصحية، مهملاً هذا الشأن وكأنك لن تعاني شيئاً مدى الحياة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تعاني معاكسات وعقبات وعداوة لدودة حسب موقعك المهني، لكن أحذرك من التغاضي عن النصائح التي تقدم لك، لذا أحسن التصرف واتكل على العقل والمنطق.

عاطفياً: تجنّب قدر الإمكان المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع في مطباتها مجدداً.

صحياً: القلق والتوتر يسببان المشاكل الصحية، لكنها تزول قريباً وتستعيد هدوءك وعافيتك.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 8-11-2024

مهنياً: تتمتع هذا اليوم بنشاط كبير غير اعتيادي وبحماسة منقطعة النظير ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان.

عاطفياً: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة.

صحياً: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 8-11-2024

مهنياً: القمر في برج العقرب معاكس جداً ويثير الحسد والحقد، ولولا كوكب المشتري من القوس الصديق لكان الأمر أسوأ فهو يحميك ويؤكد أن الأحوال تنتهي بخدمة مصلحتك.

عاطفياً: تعيش مع الحبيب يوماً يسوده الوفاق التام والانسجام الكامل، بعدما تصارحتما بحقيقة شعور أحدكما تجاه الآخر.

صحياً: مهما حاولت للتخلّص من السمنة من دون اتباع حمية أو ممارسة الرياضة، فلن تحصل على النتيجة المتوخاة.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 8-11-2024

مهنياً: القمر قد يحملك إلى سفر ناجح أو سعيد، أو يتحدث عن زيارة غالية على قلبك، وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك واندفعاك لإنجاز ما تطمح إليه.

عاطفياً: كن إيجابياً في علاقتك مع الحبيب ولا تلجأ إلى أسلوب المراوغة والمماطلة، فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن تتكلم.

صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك.