خطاب مرتقب لـ”بايدن” اليوم يتناول نتيجة الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - قال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلقي خطابًا إلى الأمة، اليوم الخميس.

ويأتي الخطاب بعد حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح سلفه الجمهوري دونالد ترامب، الذي تفوق على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس (نائبة بايدن).

وكان المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، ستيفن شونج، قال إنَّ الرئيس المنتخب قبِل دعوة وجهها له بايدن للقائه في البيت الأبيض، في موعد يُحدد قريبًا.

وأوضح المتحدث أنَّ ترامب يتطلع إلى لقاء بايدن الذي بادر إلى الاتصال هاتفيا بالرئيس المنتخب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية ولدعوته للقاء في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض -في بيانٍ- إن بايدن اتصل هاتفيًا بترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولدعوته للقاء في البيت الأبيض.

وأشاد بايدن بـ"نزاهة" نائبته هاريس، و"شجاعتها"، قائلًا: "إنَّ ما شاهدته أمريكا اليوم هو كامالا هاريس التي أعرفها وأعجب بها بشدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، في بيانٍ عقب إعلان هاريس هزيمتها في الانتخابات الرئاسية، أنّ نائبته كانت "شريكة مليئة بالنزاهة والشجاعة والكرامة".

وتعهدت هاريس بانتقال سلمي للسلطة إلى ترامب، في خطاب أقرت فيه بهزيمتها وحضّت مؤيديها على "مواصلة الكفاح" من أجل أفكارهم.