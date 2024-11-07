رئيس «تنمية الصعيد» يبحث مع محافظ بني سويف ونائب وزير الصحة سبل التعاون في تنمية القطاع الصحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» التقي اللواء أح / شريف أحمد صالح - رئيس هيئة تنمية الصعيد، بالدكتور محمد هانئ غنيم - محافظ بني سويف، والدكتور عمرو قنديل - نائب وزير الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون في تنمية القطاع الصحي كأحد الأركان الرئيسية لبناء المواطن بالصعيد.

وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للدعم والتعاون بين هيئة تنمية الصعيد ووزارة الصحة، فيما يتعلق بمشروع تطوير وإعادة تأهيل عدد من الوحدات والمنشآت الصحية، كإحدى ثمار الجهود التشاركية بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظة، واستكمالاً للمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والهيئة.

فيما استعرضت وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف مقترح تطوير الوحدات الصحية بالمحافظة ويشمل تطوير المركز الطبي في مدينة بني سويف شرق النيل، والوحدات الصحية بقرية ميدوم بمركز الواسطى، ودشطوط بمركز سمسطا، وقاي بمركز إهناسيا.

وفى هذا السياق كلف محافظ بنى سويف وكيل الصحة بمتابعة تنفيذ الإجراءات التحضيرية اللازمة وتوفير البيانات المطلوبة للبدء في أعمال رفع الكفاءة وإعادة تأهيل وتطوير الوحدات الصحية لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأثناء اللقاء تم عرض رئيس هيئة تنمية الصعيد الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأثني المحافظ على تنفيذ هذه المشروعات وأكد على أنها تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة