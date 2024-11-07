العالم اليوم - وصفها بـ"الطفلة الجليدية".. من هي مستشارة ترامب المفضلة؟

انتم الان تتابعون خبر وصفها بـ"الطفلة الجليدية".. من هي مستشارة ترامب المفضلة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن فوزه الساحق في الانتخابات الأميركية، وبعد أن شكر عائلته، قال إن الكثير من الفضل يعود إلى المستشارة العليا سوزي وايلز.

وأعطى ظهور وايلز القصير على المسرح لمحة عن السيدة التي من المرجح أن تصبح شخصية قوية في البيت الأبيض.

وايلز، وهي ناشطة سياسية في فلوريدا منذ فترة طويلة، ساعدت ترامب على الفوز بولاية فلوريدا في عام 2016.

في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قالت وايلز إنها لم تحب أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد عنيف مبنى الكابيتول الأميركي في أعقاب تجمع جماهيري قال فيه ترامب إن الانتخابات سُرقت منه.

ووصفت الصحيفة وايلز في وقت سابق من هذا العام بأنها "المستشارة الأكثر أهمية" لترامب.

قال ترامب خلال خطاب النصر يوم الأربعاء: "سوزي، تعالي. سوزي، تعالي إلى هنا"، وأشار إلى وايلز بيديه ليقول بضع كلمات على المسرح، بينما رفضت هي التحدث.

ليقول ترامب بعدها: "سوزي تحب البقاء في الخلف. دعني أخبرك، الطفلة الجليدية. نحن نسميها الطفلة الجليدية، تحب سوزي البقاء في الخلف. إنها ليست في الخلف".

وشغلت وايلز منصب الرئيس المشارك لحملة ترامب إلى جانب كريس لاسيفيتا، على الرغم من وجود بعض التكهنات بأنها تُرى على أنها المفضلة لمنصب رئيس موظفي البيت الأبيض.