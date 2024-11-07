العالم اليوم - هل يستطيع دونالد ترامب الترشح للرئاسة عام 2028؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - بينما يحتفل دونالد ترامب بالنصر بعد انتخابه لفترة رئاسية أخرى، يثا سؤال: هل سيكون قادرا على الترشح مرة أخرى في عام 2028؟

في 5 نوفمبر، فاز الرئيس الجمهوري المنتخب بـ277 صوتا متغلبا على منافسته المرشحة الرئاسية الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس التي حصلت هاريس على 224 صوتا.

وفي عام 2016، أصبح ترامب الرئيس الـ45 بعد حصوله على 304 أصوات انتخابية ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ثم ترشح مرة أخرى في عام 2020 لكنه هزم أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، الرئيس الحالي للولايات المتحدة.

وفي السباق الرئاسي لعام 2020، فاز الرئيس جو بايدن بـ 306 أصوات انتخابية بينما حصل ترامب على 232 صوتا فقط.

هل يستطيع ترامب الترشح مرة أخرى في عام 2028؟

سيبدأ دونالد ترامب فترة ولايته الثانية بمجرد توليه منصبه في يوم التنصيب الذي سيكون يوم 20 يناير 2025.

وفقًا للتعديل الثاني والعشرين لدستور الولايات المتحدة، فإنه يحظر على أي شخص أن يخدم أكثر من فترتين كرئيس.

ما هو التعديل الثاني والعشرون؟

تم التصديق على التعديل الثاني والعشرون في 27 فبراير 1951، ويضع حدودا لفترات ولاية الرئيس المنتخب.

وفقًا لمكتبة ومتحف رونالد ريغان الرئاسي، تنحى جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، بعد أن قضى فترتين رئاسيتين.

وقد احترم جميع الرؤساء بعد واشنطن هذا الحد غير الرسمي حتى فرانكلين روزفلت، الذي انتُخب رئيسًا أربع مرات من عام 1932 إلى عام 1944.

في عام 1947، بعد عامين من وفاة روزفلت، بدأ التعديل في مجلس النواب الأميركي كاقتراح للحد من فترة ولاية الرئيس إلى فترتين.

وبعد بعض المراجعات من قبل مجلس الشيوخ، تمت الموافقة على التعديل المقترح وإرساله إلى الولايات للتصديق عليه.