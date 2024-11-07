أمير الكويت يبعث برسالة خطية إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، برسالة خطية إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية كير ستارمر تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة علاوة على عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وسلم الرسالة وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال لقائه نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا رينر وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق اليوم الأربعاء إلى العاصمة لندن.