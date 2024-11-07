لتحسين ذاكرتكِ وتعزيز صحة جسمك.. استمتعي بفوائد شرب الشاي الأسود

الشاي الأسود أو الأحمر، وهو الشاي المؤكسد كليًا، ويطلق عليه الشاي الأحمر؛ نظرًا لتغير لون الماء بعد نقعه.يعتبر الشاي بجميع أنواعه من بين المشروبات الأكثر استهلاكًا بعد الماء في العالم، علمًا أن الشاي الذي يتم تناوله بنسبة مناسبة، مفيد جدًا. ووفقًا للدراسات، يؤثر الشاي الأسود بشكل إيجابي على صحة القلب. وبالإضافة إلى ذلك، يمنع الشاي تكوين السرطان، لاحتوائه على خصائص مثبطّة لنمو الجراثيم والبكتيريا، وبالتالي يدعم الجهاز المناعي.

ولمزيد من المعلومات عن فوائد شرب الشاي الأسود؛ تتبعّي السطور القادمة عبر موقع "دوت الخليج" للاستفادة منه، بناءً على توصيات استشارية التغذية العلاجية فيروز مجدي بمركز الفيروز في القاهرة.

فوائد شرب الشاي الأسود مرتبطة بهذه المكونات

فوائد شرب الشاي الأسود مرتبطة بالمركبات الصحية التي تحويها أوراقه

وبحسب دكتورة فيروز، تعدّ آسيا دوت الخليج الموطن الأصلي للشاي؛ إذ بدأت زراعته في الصين، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم، ويعود سبب اختلاف نكهة الشاي إلى مكان حصاد الأوراق، وكيفية زراعتها، ومعالجتها، وعادةً ما تكون نكهة الشاي قابضة، مما جعله يلقى استحسانًا بين أغلبية الأشخاص؛ وذلك بخلاف احتوائه على هذه المكونات:

مضادات الأكسدة مثل البوليفينول.

الفلورايد، والألمنيوم، والمعادن.

الأشباه القلوية مثل الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين.

الأحماض الأمينية، والكربوهيدرات، والبروتينات.

الكلوروفيل، والمركبات العضوية المتطايرة، وهي مركبات كيميائية يمكن أن تنتج أبخرة بسهولة، وهي من أسباب رائحة الشاي المميزة.

فوائد شرب الشاي الأسود لتحسين ذاكرتكِ

فوائد شرب الشاي الأسود فعالة لتحسين الذاكرة للنساء والرجال من دون استثناء

ووفقًا للدكتورة فيروز، ربع كوب واحد من الشاي الأسود يوميًا يحسّن الذاكرة وينشط الذهن، هذا ما أكده العلماء في جامعة نيوكاسل البريطانية بعد أن ثبت أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر والأسود يعيق نشاط الأنزيمات الدماغية المصاحبة لضعف الذاكرة.ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الاكتشافات التي نشرتها مجلة بحوث العلاجات النباتية في تطوير علاجات جديدة لمرض الزهايمر، بعد أن تبيّن أن للشاي نفس تأثير الأدوية المصممة للتغلب على هذه الحالة، مشيرين إلى أنه بالرغم من عدم توافر علاج شاف للزهايمر قد يصبح الشاي سلاحًا آخر في الحرب ضد هذا المرض.

وأوضح الأطباء أن مرض الزهايمر يترافق مع وجود مستويات منخفضة من مادة "آسيتل كولين" الناقلة في الدماغ؛ وكشفت الاختبارات عن أن كلا من الشاي الأخضر أو الأسود أعاقا نشاط أنزيم "آسيتل كولين استيريز" الذي يُحطم تلك المادة العصبية الناقلة، وأنزيما آخر يعرف باسم "بيوتايريل كولين استريز" الذي اكتشف وجوده في الترسبات البروتينية الدماغية عند مرضى الزهايمر.

ولاحظ هؤلاء أن الشاي الأخضر أعاق نشاط أنزيم "بيتا-سيكريتيز" الذي يلعب دورًا في إنتاج الترسبات البروتينية في أدمغة مرضى الزهايمر, وقد دام هذا الأثر لأسبوع واحد على الأقل، بينما استمرت الخصائص المعيقة للأنزيمات التي أظهرها الشاي الأسود ليوم واحد فقط.

وأشار الخبراء إلى أن الشاي بنوعيه يعمل كالأدوية المتوافرة حاليًا التي تبطئ تقدم المرض من خلال وقف نشاط أنزيم "آسيتل كولين أستيريز" أساسًا، منبهين إلى أن للأدوية تأثيرات جانبية مزعجة ومضاعفات سلبية كثيرة.

الجدير بالذكر، أن الشاي الأسود التقليدي مستخلص من نفس نبتة الشاي الأخضر التي تعرف باسمها العلمي "كاميليا سينينسيز"، ولكن مذاقه ومظهره مختلف لأنه متخمر.

فوائد شرب الشاي الأسود لصحة جسمكِ

فوائد شرب الشاي الأسود ستعزز صحتكِ العامة

وتابعت دكتورة فيروز، يتميز الشاي بفوائده الرائعة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البوليفينول، وهي مركبات مضادة للأكسدة مثل "الكاتيكين"، تكافح تلف خلايا الجسم الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتحسن من الصحة العامة؛ علمًا أن الشاي الأخضر والأبيض من أكثر أنواع الشاي فائدة لزيادة محتواهم من تلك المواد. أما عن فوائد شرب الشاي الأسود لصحة جسم المرأة، فهي:

تقليل نسبة السكر في الدم

يزيد من نشاط هرمون الأنسولين أكثر من 15 مرة معمليًا؛ كما وجد أن مستخلص الشاي يُقلل من نسبة السكر في الدم، ويحسن من عملية التمثيل الغذائي للسكر في الفئران، ويرجح ذلك بسبب وجود الكاتيكين.

تحسين وظائف المخ

يُحسن من الحالة المزاجية، ويزيد من الطاقة والتركيز؛ إذ يحوي الكافيين الذي يمنع تأثير الناقل العصبي الأدينوزين، وزيادة تركيز الدوبامين والنورادرينالين، والحمض الأميني الثيانين الذي يزيد من تأثير الناقل العصبي حمض الغاما امينوبوتيريك، وتركيز الدوبامين، ومن الجدير بالذكر تميز حمض الغاما امينوبوتيريك بتأثيره المضاد للقلق.

تعزيز صحة القلب

يحوي مركبات الفلافونويد، وهي مواد مضادة للأكسدة تحسن من صحة القلب من خلال التقليل من عوامل خطر الإصابة بالأمراض؛ إذ وجد أن تناول الشاي يقلل من نسبة السكر في الدم، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، والسمنة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى وجود مادة البوليفينول التي تُعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي وجد أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل:"داء الامعاء الالتهابية".

حماية الكبد

إذ وجد أن الكاتيكين تُقلل من تطور مرض الكبد الدهني في الفئران التي تتناول طعام عالي الدهون.

تقليل ضغط الدم

وجد أن تناول الشاي الاسود بانتظام يُقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية ثاني سبب للوفاة على مستوى العالم، ولقد اتضح أن شرب الشاي يُقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

وجد أنه يكافح السرطان من خلال تقليل نمو الخلايا السرطانية معمليًا، ولازال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد تلك النتائج على البشر.

تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

يعود ذلك لاحتوائه على مركبات الكاتيكين التي أظهرت تاثيرات وقائية من تلك الأمراض معمليًا، وفي الحيوانات.

فوائد شرب الشاي الأسود مقابل هذه الأضرار

اعتمدي على تناول كوبين متوسطي الحجم للاستفادة من فوائد شرب الشاي الأسود من دون أضرار لاحقة

أشارت دكتورة فيروز، إلى أن الإفراط في شرب الشاي الأسود من العادات السلبية، التي يجب التوقف عنها نهائيًا؛ وبالتالي كوبين متوسطي الحجم ومن دون السكر المكرر كفيلان بتحقيق فوائده.

أما غير ذلك، ومع عدم تشابه عملية الأيض والاستعداد الوراثي والنظام الغذائي لكل شخص. فمن الممكن أن تتأثري بالآثار الجانبية للشاي بمعدلات مختلفة، والإصابة بالأضرار التالية:

الصداع

استهلاك الكافيين المتقطع فعّال في الحد من بعض أنواع الصداع. يجب تقييم استهلاك الكافيين في حالات الصداع المزمن غير معروف السبب. لذلك، يجب تقليل السوائل التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة لفترة من الوقت.

انخفاض امتصاص الحديد

يُمكن أن يتسبب في منع امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي بسبب الحديد. لذلك، قد يحدث نقص الحديد في الجسم.

الإجهاد وقلة النوم

تحوي أوراق الشاي على الكافيين. ومن المعروف لدى الكثيرت أن تناول الكافيين بكثرة يسبب انخفاض النوم. ومع ذلك، قد لا يعرف أغلبية النساء أنه يُسبب التوتر والأرق والقلق.

ضعف الجهاز المناعي

وأخيرًا، حتى لو وجد أن الشاي الأسود مفيد للأمعاء، فإن تناوله قبل تناول الطعام يمكن أن يسبب بعض الغثيان والحرقة.