نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عبدالمنعم مع نيس أمام تفينتي الهولندي في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية لمتابعة مباراة نيس الفرنسي وتفنتي أنشخيدة الهولندي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

موعد مباراة نيس وتفنتي في الدوري الأوروبي

من المقرر أن تقام مباراة نيس وتفنتي يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على ملعب أليانز ريفييرا معقل نيس وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد تيفنتي في الدوري الأوروبي

Stan Sport

Sport 1 Czechia

beIN Sports HD 5

Arena Sport 5 HD Serbia

Ziggo Sport Voetbal

beIN Sports Connect

موقف نيس وتفنتي في الدوري الأوروبي

يتواجد نيس في المركز الـ 32 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل وحيد وخسارة في مباراتين بينما يحتل تيفنتي المركز الثامن والعشرين في جدول الترتيب برصيد نقطتين.

ويتطلع نيس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى لحصد النقاط الثلاث والتقدم في جدول ترتيب البطولة ومواصلة الصراع على التواجد مع المراكز الأولى التي تؤهل للمنافسة على اللقب.

بينما يبحث تيفنتي عن الخروج بنتيجة طيبة من ملعب نيس من أجل نفس الهدف في التقدم في جدول البطولة القارية.

ويتواجد نيس في المركز الـ 32 من جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل وخسارة مباراتين بينما يأتي تيفنتي في المركز الـ 28 من جدول الترتيب برصيد نقطتين.