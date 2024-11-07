نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وسانت خيلويزي في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضيفًا ثقيلًا على نظيره سانت خيلويزي مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على ملعب "الملك بودوان"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويحتل روما المركز التاسع عشر في جدول ترتيب اليورباليج برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاء، فيما يحتل سانت خيلويزي المركز التاسع والعشرين برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة مباراة وخسارة لقاءين.

موعد مباراة روما ضد سانت خيلويزي في الدوري الأوروبي

تبدأ أحداث مباراة روما ضد سانت خيلويزي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد سانت خيلويزي في الدوري الأوروبي

تنقل مباراة روما ضد سانت خيلويزي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.