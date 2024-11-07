نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024: أمطار متفرقة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، متوقعة استمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق الشمالية، مع أجواء معتدلة خلال النهار، ومائلة للبرودة ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى الظواهر الجوية المرتقبة وتأثيراتها على مختلف أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

الشمال وحتى شمال الصعيد: يسود طقس معتدل نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

يسود طقس معتدل نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر. جنوب سيناء وجنوب الصعيد: طقس مائل للحرارة خلال النهار.

فرص سقوط الأمطار

أظهرت صور الأقمار الصناعية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وخاصة محافظة مطروح، مع توقعات بامتداد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح والشبورة المائية

توقعت الأرصاد نشاطًا ملحوظًا في الرياح على فترات متقطعة، بجانب استمرار الشبورة المائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة القريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية .

معتدل إلى مضطرب، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح . البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 19 السواحل الشمالية الشرقية 24 18 جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 30 21 شمال الصعيد 28 14 جنوب الصعيد 30 17

ينصح بتوخي الحذر بسبب الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق، وارتداء الملابس الدافئة ليلًا وصباحًا.