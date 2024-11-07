نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل انضمام عمرو صالح لفريق عمل مسلسل كامل العدد 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الممثل ومقدم البرامج المصري عمرو صالح إلى طاقم عمل الموسم الثالث من المسلسل الكوميدي العائلي المحبوب كامل العدد، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.



يروي كامل العدد قصة عائلتين كبيرتين تجتمعان بعد زواج والدين عازبين، ليبدآ مع أولادهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والتحديات اليومية. في الموسم الثالث، تستمر المتعة والتشويق مع مغامرات العائلة الكبيرة وما تواجهه من لحظات صعبة وأخرى مضحكة.



أبطال مسلسل كامل العدد الجزء الثالث

يشارك في البطولة النجمان دينا الشربيني وشريف سلامة بدورَي ليلى وأحمد، ويعود عدد من النجوم الشباب مثل حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، ومالك عماد، كما يضم أيضًا النجمتين القديرتين إسعاد يونس وميمي جمال. المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر.

أحدث أعمال عمرو صالح



أحدث أدوار عمرو صالح في مسلسل مفترق طرق، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على منصة شاهد مع بدء عرضه، كما حقق ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو دراما تشويقية، بطولة هند صبري وإياد نصار وهدى المفتي، وجسد فيه عمرو دور ممثل مهووس بطليقته التي يلاحقها ويقوده تهوره إلى تدبير حادث أليم لحبيبها، وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تفضحه طليقته في برنامج تلفزيوني شهير.

بداية عمرو صالح



بدأ عمرو صالح مسيرته الفنية عام 2009 مع محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس وأحفاده، ثم شارك في مسلسل خاص جدًا مع المخرج هادي الباجوري الذي اختاره لأول أدواره السينمائية في فيلم واحد صحيح (2011). من أفلامه: كدبة كل يوم، طلق صناعي. بالإضافة إلى مشاركته في مسلسلات شهيرة مثل حكايات بنات، طريقي، خارج السيطرة، لا تطفئ الشمس، نكدب لو قلنا ما بنحبش وحرب أهلية، وبالحجم العائلي.