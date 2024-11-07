المنتدى الحضرى العالمى.. إشادات دولية بماحققته مصر في مجال العمران والمدن الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - الشربيني: الزيارات تهدف لإبراز قدرة مصر وشركاتها على تنفيذ مختلف المشروعات مما يفتح آفاقا لتصدير التجربة العمرانية المصرية الرائدة الوفود المشاركة بالمنتدى تشيد بما حققته الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية.. وتعبر عن تطلعها للاستفادة من تلك التجربة المتميزة صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن المدن الجديدة تواصل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية على أرض الواقع بمختلف تجلياتها سواءً في المشروعات السكنية المتنوعة وخاصة الإسكان الاجتماعى، أو مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم إعداد جدول زيارات ميدانية للوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى، لمشروعات عدد من المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاصمة، والشروق، وغيرها، وكذا مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، مثل مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون، والأسمرات وغيرها.

وأضاف الوزير، أن الزيارات شملت أيضاً، مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، وكذا مشروعات التطوير التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة القاهرة، ومنها ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وحدائق الفسطاط، وغيرهما، إضافة إلى زيارة المتحف المصري الكبير، ومشروعات إحياء القاهرة التاريخية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن تلك الزيارات تهدف لإطلاع الوفود الأجنبية المشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف أنحاء العالم، على التجربة العمرانية المصرية بتجلياتها المختلفة، وإبراز قدرة الدولة المصرية، وقدرة شركات المقاولات المصرية على تنفيذ مختلف المشروعات، مما يفتح آفاقا وأسواقا جديدة لتصدير التجربة العمرانية المصرية الرائدة.