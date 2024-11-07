نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي لـ "دوت الخليج الفني": اعتذرت عن تكريمي من مهرجان الإسكندرية لظروف سفري.. ولهذا السبب علقت على إشاعة زواجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة منه شلبي العرض الخاص لفيلم" الهوى سلطان " الذي أقيم أمس بأحد السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر وذلك برفقة أبطاله.

تصريحات منة شلبي

تحدثت الفنانة منة شلبي عن أسباب اعتذارها عن التكريم من مهرجان اسكندرية السينمائي على هامش حضورها في تصريحات لموقع ا "لفجر الفني":"أنا وافقت على التكريم لأنه أنا كنت بصور وكان في معاد محدد أخلص فيه وللاسف اتاخرنا في التصوير فاضطريت اعتذر عن التكريم تليفونيا".

كما كشفت عن الأسباب التي جعلتها تعلق على إشاعة زواجها قائلة:"كل اللي قولته كان حقيقي وأنا عادة مش برد على أي حاجة من دي لكن الموضوع زاد أوي ".

أبطال فيلم الهوى سلطان

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

قصة فيلم الهوى سلطان

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء. ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى علي.

الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن.

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات، حيث حقق إيرادات تقترب من 35 مليون جنيهًا.