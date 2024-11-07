قريب من القلب.. فيدرا تشييد بفيلم "الهوى سلطان" لمنة شلبي وأحمد داود

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الفنانة فيدرا، بفيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي وأحمد داود، بعد حضورها العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم أمس الأربعاء على مسرح المسرح بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت فيدرا صورة لبوستر الفيلم، وعلقت عليها قائلة: "أولا مبروك لكل الناس اللي اشتغلت في الفيلم دة، فيلم حدف السينما في حتة تانية خالص، لوحده كدة ملوش شبه، انت قاعد بتتفرج على الشخصيات وعلاقتها ومشاعرها والتطور اللي بتعدي بيه، هي اللي بتصنع الحدث، قريب من القلب، فيلم طيب، مريح، شغوف، روحوا شوفوه".

منشور فيدرا



قصة فيلم "الهوى سلطان"

ينتمي فيلم الهوى سلطان إلى فئة الأعمال السينمائية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي، حول قصة حب تجمع بين على وسارة في إطار واقعي، كما يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء.

أبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان"

يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة منه شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج كلًا من هاني نجيب وأحمد فهمي.